İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’a Gözaltı Yaptı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’un sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmesi sonrası hareket ediyor. Soruşturma çerçevesinde, Öner ve Okumuş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltı kararı alındı. Bu süreçte, Assan Group’un 10 şirketinin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

31 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklandı. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından dolayı cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTI KAPSAMINDA İŞLEM YAPILDI

Devam eden soruşturma kapsamında, Assan Group ile ilişkili yeni isimler için gözaltı kararı verildi. Bu aşamada, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda eski çalışan olan 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan 1 albay ve 1 eski Assan çalışanı dahil olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.