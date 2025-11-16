İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bahis Soruşturması Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te gerçekleştirdiği basın toplantısında “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” bilgisi, ihbar olarak kabul edilerek bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve ilk etapta, hakemler dahil yirmi bir kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı. Bu süreçte Eyüpspor Başkanı’nın da bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen son açıklamasında, sadece Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen isimler ve bilgilerle sınırlandırılmadığını, aynı zamanda hakemlerin mal varlıkları, diğer kişilerle olan irtibatları ve yönettikleri maçlarla ilgili yurt dışından yasa dışı bahis oynayıp oynamadıkları üzerinde detaylı bir araştırma yapıldığını belirtti. Oluşturulan geniş bilgi havuzuna her gün yeni bilgilerin eklendiği ve bu verilerin üzerinde kontroller yapıldığı ifade edildi.

HAKEMLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bahis oynama şüphesiyle futbolcular hakkında disiplin soruşturması açıldığına dikkat çekilerek, federasyonun disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgileri ve bahis iddialarına ilişkin verilerin araştırmalar için toplandığı kaydedildi. Soruşturmanın geniş kapsamlı bir şekilde ilerleyeceği belirtilirken, ülke futbolunun yalnızca futbolcu ve hakemlerden oluşmadığı, daha pek çok paydaşı bulunduğu vurgulandı. Açıklama şu ifadelerle sürdürüldü: “Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, delil elde edilmesi ve şüpheli isimlerin netleştirilmesi adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan ivedilikle bilgi ve belgelerin temin edilerek araştırmalara titizlikle devam edileceği kamuoyuna duyurulur.”

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de yaptığı açıklama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinleşeceğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdiği, 3 hakem için incelemenin devam ettiği kaydedildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 19 şüphelinin yasal işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Başkanı ve diğer şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

FUTBOLCULAR ÜZERİNDE TAHKİKAT YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Açıklamada, Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcunun disipline gönderildiği bildirildi. Sadece bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri ise, ilgili kurumlardan gelecek yanıtlar ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.

CEZALAR AÇIKLANIYOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolculara verilen cezalar ise kamuoyuyla paylaşıldı. Futbolculara, 45 gün ile 12 ay arasında cezalar verilerek ilgili süreç uygulamaya konuldu.