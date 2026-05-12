İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Demihan Gözaçan’ı Gözaltına Aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Danışmanı Demihan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınma sebebinde, Gözaçan’ın isminin Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde geçtiği öne sürülüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, geçtiğimiz Anneler Günü’nde bir araya gelmişti.