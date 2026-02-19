İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Atama Gerçekleşti

Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile kısa süre önce Adalet Bakanı olarak göreve getirildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kimlerin atanacağı merak konusu oldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU

Son alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan isim belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

DİĞER ATAMALAR BELİRLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirilen diğer atamalar ise şu şekilde sıralandı: Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven – Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı – Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk – Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam – Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Barış Kurt – Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu – Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği.