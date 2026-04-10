İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez Açıklık Getirdi: 169 Ünlüde Uyuşturucu Madde Bulundu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, uyuşturucu soruşturmaları, suç örgütlerine, yasadışı bahse ve haksız fiyat artışlarına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı.

ÜNLÜLER ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Dönmez, kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının kapsamını açıkladı. “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarından dolayı başlatılan soruşturmanın parçası olarak bugüne kadar 255 ünlü hakkında işlem yapıldığını belirtti. Dönmez, “Şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı.” dedi.

Dönmez, 169 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildiğini ifade ederek, “Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı.” diye ekledi. Yeni operasyonların yapılacağına dikkat çeken Dönmez, “İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.” bilgisi verdi.

AMACIMIZ DAHA ÜST DÜZEYLER

Başsavcı Dönmez, amacın ifşa olmadığını vurgulayarak, “Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu.” ifadesini kullandı. Ayrıca, narkotik konusunda uyuşturucu baronu tanımlaması yapılan kişilerle ilgili Uluslararası Polis teşkilatı ile bağlantılar kurulduğunu kaydetti. “Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik.” diyen Dönmez, ünlülerin toplumda örnek alınan kişiler olduğunu düşünerek, “Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz.” diye sözlerine devam etti.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONLARI

Yasadışı bahisten elde edilen kazançlarla alakalı yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik tespitlerin yapıldığını bildirdi. “Perde arkasında da örneğin yazılım hizmeti veren kuruluşlara da operasyon yaptık.” diyen Dönmez, “Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi.” şeklinde konuştu.

255 şüpheli hakkında işlemler gerçekleştirildiğini ve bunlardan 108’inin tutuklandığını açıklayan Dönmez, “Pos tefeciliği suçuna iştirak eden ödeme kuruluşlarına yönelik işlemler sürüyor.” ifadelerini kullandı.

SPORDA BAHİS DOSYALARI

Dönmez, spor alanındaki bahis soruşturmalarında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldığını ve 56 şüpheli hakkında dava açıldığını kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu verilerinin önemine dikkat çeken Dönmez, “Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor.” açıklaması yaptı.

Bahis konusundaki geniş çaplı hazırlıklarının bulunduğunu belirten Dönmez, “Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek.” dedi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI

Dönmez, Ticaret Bakanlığı’nın haksız fiyat artışına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve “Hepimizin cebini ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatıyla ilgili çalışmalar tarafımızca yürütülmektedir.” diye ekledi. Dönmez, “Ticari hayatı da olumsuz etkilemeden hukuka uygun şekilde olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TAKİ TERÖR SALDIRISI

İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen terör saldırısına dair bilgiler de paylaşan Dönmez, “Terör suçlarında o an o şüpheliye temas eden kim varsa incelemeye alınır.” diyerek 16 şüpheli bulunduğunu, sayının 17-18’e çıkabileceğini dile getirdi.

BELEDİYE SORUŞTURMALARI

CHP’li belediyelere yönelik sürdürülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, “Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarının sonuna geldik.” bilgisi verdi. Dönmez, iki hafta içinde iddianamenin yazılmasının beklendiğini açıkladı.