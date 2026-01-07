İstanbul Dâhil 63 İlde Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Yeni yılda yaşanan soğuk hava ve kar yağışının ardından tekrar etkili olan yalancı bahar, yerini yeniden yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nden arka arkaya uyarılar geldi.

İSTANBUL DAHİL 63 İLE SARI KODLU UYARI

İstanbul dahil 63 il için sarı kodla sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği belirtilirken, bu durum hafta sonu itibarıyla kar yağışlarını da beraberinde getirecek.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Sıcaklıkların düşmesiyle, kar ve karla karışık yağmurun etkisinin artması bekleniyor. Cuma günü ülke genelinin büyük bölümünde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Sabah saatleri itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da rüzgarın, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabilir. Vatandaşların bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

UYARI YAPILAN 63 İL

Meteoroloji, sarı kodla uyarıda bulunduğu illeri açıkladı: “Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce.”

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hafta başından beri 15-18 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklıkların, 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KARLA BAŞLAYACAK

Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre, cuma günü başlayacak karla karışık yağmurun, önümüzdeki pazartesi ve salı günleri kar ve karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

AKOM’DAN UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle güçlü bir fırtına yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti. Hava sıcaklıklarının haftanın ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceği ifade edildi. İstanbul ve çevresinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi, gece saatlerinde yağış geçişlerinin yaşanması ve fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ayrıca Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar’dan gelen soğuk hava etkisi altında 15-18 derecelik bahar değerlerinden 8-10 derece düşerek kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.