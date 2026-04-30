İstanbul’da 1 Mayıs Kutlamaları İçin Alınan Önlemler Açıklandı

İşçilerin günlük çalışma sürelerinin azaltılması yönündeki mücadelesinin bir sonucu olarak, 1 Mayıs, dünya genelinde bir asrı aşkın süredir emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

KUTLAMALAR İSTANBUL’DA ETKİNLİKLERLE GERÇEKLEŞECEK

Bu yılki kutlamalar çerçevesinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. İstanbul Valiliği, kutlamaların sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için alınan önlemleri paylaştı ve basın açıklamasında, etkinliklerin yasak olduğu alanları belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, kabul edilen başvurular doğrultusunda Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda kutlamalar gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamada, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP’nin ise Kartal Meydanı için Valilik’e resmi başvuru yaptığı belirtildi ve başvuruların onaylandığı vurgulandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenecek olan kutlama programları şöyle; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında etkinlikler düzenleyecek. Aynı tarihte TKP, Kartal Meydanı’nda 12.00 – 19.00 saatleri arasında kendi kutlama programını gerçekleştirecek. Bunun dışında İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

ETKİNLİKLERE YASAK GETİRİLDİ

İstanbul’un huzur içinde bir 1 Mayıs geçirebilmesi amacıyla Valilik, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikleri yasakladı. Bu yasak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca uygulamaya konuldu.

TEDBİRLER ALINDI

İstanbul genelinde, yalnızca izinli miting ve kutlamalara izin verilecek, bunun dışındaki tüm izinsiz gösteri, yürüyüş ve protestolar için herhangi bir müsaade edilmeyecek. Alınacak tüm tedbirlerle ilgili vatandaşların dikkatli olması ve yasa dışı faaliyetlere karşı hassas olmaları gerekiyor.