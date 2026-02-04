İstanbul’da 242 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İstanbul Emniyeti, akaryakıt kaçakçılarına karşı etkili bir mücadele sergiliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda, toplamda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını engelleme amacıyla 2026 yılının ilk üç haftasında Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt bulundu ve kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 3 araç da muhafaza altına alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen akaryakıt üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, petrol türevlerinden üretilen madeni yağların geri dönüşüm süreçlerinden elde edilen ve motorine benzer özellikler taşıyan, halk arasında ’10 numara yağ’ olarak bilinen kaçak akaryakıt olduğu belirlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında, kaçakçılık suçları çerçevesinde adli işlemler başlatıldığı bildirildi.