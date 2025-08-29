İstanbul’da 30 Ağustos’ta etkinlikler ücretsiz

İSTANBUL’DA ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı nedeniyle kentin farklı noktalarında bir dizi etkinlik düzenleniyor. İstanbullular, kutlama programı için 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak. Program, İBB bandosunun performansı ile başlayacak ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem’in konseriyle sona erecek.

ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM VE ETKİNLİKLER

30 Ağustos’ta İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu hizmetten kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Ayrıca, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Zafer Bayramı’nda çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek. Bazı müzeler de bu özel gün dolayısıyla ücretsiz giriş imkanı sunacak.

İNDİRİMLİ KİTAP FIRSATLARI VE YAT YARIŞI

İstanbul Kitapçısı, 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplarda Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde yüzde 20 indirim uygulayacak. Bunun yanı sıra, İSPARK’a bağlı İSTMARİN’in hazırladığı “30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı”, yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda bir araya getirecek. Ayrıca, birçok müze, İstanbullulara ücretsiz ziyaret fırsatı sunacak; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos’ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Ziyaretçiler, müze girişlerinde Radar Türkiye uygulamasındaki “İşlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini göstermeleri gerekecek.