İstanbul’da 47 Şüpheli Pedofili Operasyonu Gerçekleştirildi

İSTANBUL’DA SİBER SUÇ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara karşı cinsel istismar içeriklerini temin eden ve bunu dijital ortamda saklayan şüpheliler belirlendi.

Olayın detaylarına dair yapılan incelemelerde, suça karıştığı tespit edilen 47 şüpheli, düzenli bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TEKNOLOJİK CİHAZLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafızalar ve USB bellekler de dahil olmak üzere tüm teknolojik cihazların mühürlendiği bildirildi. Bu gelişme, siber suçlarla mücadelenin ne denli ciddi bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne seriyor.