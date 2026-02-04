İstanbul’da Akran Zorbalığı Davasında 6 Şüpheli Tutuklandı

istanbul-da-akran-zorbaligi-davasinda-6-supheli-tutuklandi

İstanbul’un Maltepe bölgesinde bir grup genç, 17 yaşındaki E.G.’yi darbedip alaya alarak bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından altı kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen suçlamalarla karşı karşıya kalan beş çocuk ve bir yetişkin, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

DARBE VE HAKARET İDDİASI

Olay, Maltepe Esenkent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) adındaki altı genç, E.G.’yi darbettikten sonra hakarette bulundular. Şüpheliler, bu olayı cep telefonlarıyla kaydetmekle kalmayıp, sosyal medyada da paylaştılar.

SAVCILIK’TAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin bir soruşturma açtı. Başsavcılığın yaptığı resmi açıklamada, şüphelilere ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi. Bunun sonucunda altı kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi çocuk, bir kişi ise yetişkin olarak mahkeme önüne çıkarıldı. Mahkeme, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Maltepe’de Akran Zorbalığı Davasında Altı Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da darbedilen 17 yaşındaki gençle ilgili 5'i çocuk 6 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan İle Anlaşmaları İmzadı

Bakan Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalayarak, 2 bin megavatlık proje için süreci başlattı.
Gündem

TFF 20. Haftanın VAR Kayıtlarını Açıkladı

Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlara ait VAR görüntüleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Gündem

Çanakkale’de Suç Örgütüne Kapsamlı Operasyon Gerçekleşti

Çanakkale'de 6 aylık bir çalışmanın ardından polis, yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı.
Gündem

Tesla Robotaksi Programı Güvenlik Endişeleriyle Sarsıldı

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, güvenlik sürücüsü bulunsa da kaza oranlarının insan sürücülerden daha fazla olduğunu gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.