İstanbul’da Akran Zorbalığı Davasında 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’un Maltepe bölgesinde bir grup genç, 17 yaşındaki E.G.’yi darbedip alaya alarak bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından altı kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen suçlamalarla karşı karşıya kalan beş çocuk ve bir yetişkin, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

DARBE VE HAKARET İDDİASI

Olay, Maltepe Esenkent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) adındaki altı genç, E.G.’yi darbettikten sonra hakarette bulundular. Şüpheliler, bu olayı cep telefonlarıyla kaydetmekle kalmayıp, sosyal medyada da paylaştılar.

SAVCILIK’TAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin bir soruşturma açtı. Başsavcılığın yaptığı resmi açıklamada, şüphelilere ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi. Bunun sonucunda altı kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi çocuk, bir kişi ise yetişkin olarak mahkeme önüne çıkarıldı. Mahkeme, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi.