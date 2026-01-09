İstanbul’da Altın Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şirket Hedefte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması çerçevesindeki gelişmeler sürüyor.

JANDARMA OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu çerçevesinde ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. dahil olmak üzere toplam 7 şirkete baskın düzenledi. Bu operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR AĞIR

Söz konusu soruşturmada, şüphelilere yönelik olarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık” ve “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet” gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.