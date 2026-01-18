İstanbul’da Anma Programı Nedeniyle Trafik Düzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yarın saat 11.00’de ilçede düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapalı yollar arasında Halaskargazi Caddesi, Osmanbey kavşağından Taksim yönüne ve Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy yönüne doğru iki yönlü olarak yer alacak. Ayrıca Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminin Pangaltı kavşağından olan alan, Mecidiyeköy istikametine kapalı olacak.

KAPATILAN YOL BAĞLANTILARI

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak ve Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy Meydan istikametine kapatılacakken, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönüne, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından yine Taksim yönüne, Mecidiyeköy’den gelen trafik akışı ise Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim yönüne kapalı kalacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Söz konusu program çerçevesinde alternatif güzergah olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri kullanılabilecek. Bu güzergahlar, trafiği daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek amacıyla belirlenmiş durumda.