İstanbul’da Anma Programı Nedeniyle Trafik Düzenlemesi

istanbul-da-anma-programi-nedeniyle-trafik-duzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yarın saat 11.00’de ilçede düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapalı yollar arasında Halaskargazi Caddesi, Osmanbey kavşağından Taksim yönüne ve Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy yönüne doğru iki yönlü olarak yer alacak. Ayrıca Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminin Pangaltı kavşağından olan alan, Mecidiyeköy istikametine kapalı olacak.

KAPATILAN YOL BAĞLANTILARI

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak ve Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy Meydan istikametine kapatılacakken, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönüne, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından yine Taksim yönüne, Mecidiyeköy’den gelen trafik akışı ise Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim yönüne kapalı kalacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Söz konusu program çerçevesinde alternatif güzergah olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri kullanılabilecek. Bu güzergahlar, trafiği daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek amacıyla belirlenmiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Transferinde PSV Engeliyle Karşılaştı

Galatasaray, Jerdy Schouten transferi için PSV ile görüştü ancak Hollanda kulübü, transfer talebini reddetti.
Gündem

Tekke Galibiyet İçin Taraftarlara Teşekkür Etti

Trabzonspor'un teknik patronu Fatih Tekke, Kocaelispor karşısında elde edilen zaferin ardından oyuncularını kutladı ancak oyun kalitesinin yeterli olmadığını belirtti.
Gündem

Beşiktaş Benfica ile Rafa Silva İçin Pazarlıkta

Beşiktaş ve Benfica, Rafa Silva'nın transferi için müzakerelere sürdürürken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oyuncunun oynama durumunu göz önünde bulundurarak pazarlık yaptığı bildirildi.
Gündem

Trabzonspor Muçi İle Galibiyeti Elde Etti

Trabzonspor, 2025/26 sezonunun 18. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Takım, ligdeki başarısını devam ettiriyor.
Gündem

İstanbul’da Trafik Düzenlemesi İçin Kapalı Yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 11.00'deki anma programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların oluşturulduğunu duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.