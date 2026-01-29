İstanbul’da Anneanne Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul’da, madde bağımlısı olan Volkan G.’nin yaşlı anneannesi 93 yaşındaki Fatma Demircan’ı gezmeye çıkararak Arnavutköy’de öldürmesi sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 21 Ocak tarihinde Eyüpsultan’da gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gülay G., bir süredir iletişim kuramadığı annesi Fatma Demircan için Eyüpsultan’daki polis merkezine başvurarak, “Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu” diyerek kayıp ihbarında bulundu. İddiaya göre, 93 yaşındaki Demircan, torunu Volkan G. ile birlikte yaşamaktaydı. Bunun üzerine polis, jandarma ile irtibata geçerek kaybolan Fatma Demircan’ı bulmak için ortak bir çalışma başlattı.

KAYIP ARAMA ÇALIŞMALARI

Gülay G. ve oğlu Volkan G., kaybolan anneannelerini bulmak için çabalarını kendi yöntemleriyle sürdürdü. Arnavutköy Balaban köyüne giderek bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçip, kayıp Fatma Demircan’ı aradıklarını ilettikleri öğrenildi. Anne ve oğul, köy muhtarıyla da görüştü. Gülay G. ile Volkan G.’nin bu buluşması sonrasında ekipler, arama çalışmalarını bu bölgeye de dahil etti.

EVDE ŞÜPHELİ BULUNTULAR

Antalya’daki evine yapılan inceleme sırasında Volkan G., evde baygın ve bilekleri kesilmiş halde bulundu. Şüpheli, arkasında bir intihar notu bırakmıştı. İlk müdahalesinin ardından Volkan G., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Volkan G., ifadesinin alınması için emniyete getirildi.

Emniyette, verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle Volkan G.’nin kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve babası Veli G. de gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Volkan G., burada polise verdiği ifadesinde anneannesini hava almak amacıyla gezmeye çıkardığını, araçla ilerlerken anneannesinin kendisine bastonla vurduğunu, ardından bastonu alarak kafasına vurduğunu belirtti. Anneannesinin hareketsiz kalmasının ardından korkup cesedi Arnavutköy ilçesindeki Balaban köyüne götürüp boş bir alana bıraktığını aktardı. Volkan G., ertesi gün cesedi gömmek amacıyla bir marketten kazma ve kürek alarak mezar çiçeği de satın almıştı.

İNTİHAR NOTU VE CESET BULUNTULARI

Savcı eşliğinde yürütülen araştırmalar neticesinde Volkan G. polis ekipleriyle birlikte Terkos Gölü çevresine gitti ve olayın yaşandığı yeri gösterdi. Volkan G.’nin anlatımları doğrultusunda ekipler, iş makineleri ve kadavra köpekleri ile alanda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde, Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bu buluntular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı ve eşleştirme amacıyla Adli Tıp’a gönderildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ İŞLEMLER İÇİN GÖNDERİLDİ

Fatma Demircan’ın cinayeti ile ilgisi olduğu iddia edilen torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G., damadı Veli G. ve Volkan G.’nin eski eşi Meltem Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.