İstanbul’da Araç Camına Fare Atladı Olayı

istanbul-da-arac-camina-fare-atladi-olayi

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, sürücü Özel Merdivan, otomobiliyle yolda ilerlerken, üst geçidin altından geçtiği esnada aracın camına bir fare atladı. Fare, ilk önce aracın aynasına tırmanırken, bir süre sonra ön camdan aracın tavanına doğru geçiş yaptı. Sürücünün fareyi araçtan indirmek için yaptığı tüm çabalara karşın, fare bir türlü araçtan ayrılmadı. Sürücü, nihayetinde polisin kontrol noktası önünde durmaya karar verdi.

POLİSLE BİRLİKTE FAREYİ İNDİRME GİRİŞİMİ

Polislerin olay karşısında şaşkınlık içinde kaldıkları görülürken, sürücüyle birlikte fareyi aracın dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Ancak korkmuş olan fare, bir süre sonra bahsi geçen araçtan atlayarak kayboldu. Fare nin tavanına tırmandığı anlar, bir cep telefonu kamerası aracılığıyla görüntülendi.

‘ÇEVİRMEYE BİLEREK GİRDİM’

Araç sürücüsü Özel Merdivan, konuyla ilgili olarak, “Fare, Altınşehir’de otoban köprüsünün altından geçerken, aracımın üstüne düştü. Fareyi indirmek için çok çabaladık ama başarılı olamadık. Daha sonra ileride bir polis çevirmesi gördüm ve bilerek oraya girdim. Polisler de bu duruma şaşırdı. Onlar fareyi indirmeye çalıştılar bir süre, ancak fare atladı ve gözden kayboldu.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.