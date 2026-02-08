İstanbul’da Araç Camına Fare Atladı Olayı

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, sürücü Özel Merdivan, otomobiliyle yolda ilerlerken, üst geçidin altından geçtiği esnada aracın camına bir fare atladı. Fare, ilk önce aracın aynasına tırmanırken, bir süre sonra ön camdan aracın tavanına doğru geçiş yaptı. Sürücünün fareyi araçtan indirmek için yaptığı tüm çabalara karşın, fare bir türlü araçtan ayrılmadı. Sürücü, nihayetinde polisin kontrol noktası önünde durmaya karar verdi.

POLİSLE BİRLİKTE FAREYİ İNDİRME GİRİŞİMİ

Polislerin olay karşısında şaşkınlık içinde kaldıkları görülürken, sürücüyle birlikte fareyi aracın dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Ancak korkmuş olan fare, bir süre sonra bahsi geçen araçtan atlayarak kayboldu. Fare nin tavanına tırmandığı anlar, bir cep telefonu kamerası aracılığıyla görüntülendi.

‘ÇEVİRMEYE BİLEREK GİRDİM’

Araç sürücüsü Özel Merdivan, konuyla ilgili olarak, “Fare, Altınşehir’de otoban köprüsünün altından geçerken, aracımın üstüne düştü. Fareyi indirmek için çok çabaladık ama başarılı olamadık. Daha sonra ileride bir polis çevirmesi gördüm ve bilerek oraya girdim. Polisler de bu duruma şaşırdı. Onlar fareyi indirmeye çalıştılar bir süre, ancak fare atladı ve gözden kayboldu.” dedi.