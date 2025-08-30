İstanbul’da Bebeğine Çamaşır Suyu İçilmesi

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde sağlık durumu kötüleşen 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in, 14 Kasım 2024 tarihinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı ifade ediliyor. İddianamede yer alan anne Dilek Çiçek’in ifadesine göre, çocuğun Yılmaz E. ile olan evlilik dışı ilişkilerinden doğduğu ve Yılmaz E’nin çocuğu kabul etmemesi sonucu babalık davası açtığı belirtiliyor. 2022 yılında yapılan testle, Yılmaz E’nin çocuğun babası olduğu kanıtlandı.

ÇAĞDIĞI ÇAMAŞIR SUYUNU İTİRAF ETTİ

Sanık Çiçek, babasının çocuğun yanında hiç kalmadığını ileri sürerken, çocuğuyla birlikte bir süre Kırıkkale’de annesi ve kardeşinin yanında yaşadığını, daha sonra ise İstanbul’da ablasının yanında kalmaya başladığını aktarıyor. Yaşadığı bunalım sonucu meyve suyu ve çorbaya çamaşır suyu karıştırıp çocuğuna içirdiğini itiraf etti.

Çiçek, oğluna çamaşır suyu içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi’de pikniğe gittiklerini ve parkta oynarken çocuğunun fenalaşıp kusmaya başladığını söyledi. Oğlunun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği vurgulandı. Çiçek, korktuğu için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını, ablasına da iftira attığını fakat bu durumdan çok pişmanlık duyduğunu ifade etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Çocuğun babası ise, kendisine açılan babalık davası sonucunda çocuk sahibi olduğunu öğrendiğini ve bebeği yanına almak istediğinde annesinin buna izin vermediğini belirtti. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, suçunu açık bir şekilde itiraf eden Dilek Çiçek’in, “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.