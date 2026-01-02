İstanbul’da Bebek Ölümünde 4 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL’DA ŞÜPHELİ BEBEK ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul’un Fatih ilçesinde 30 Aralık’ta meydana gelen olayda, Y.Y. isimli bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak iki aylık bebeğinin hareketsiz ve nefes almadığını bildirdi. Sağlık ekipleri ihbar üzerine eve giderek, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin ölüm nedeninin şüpheli bulunması üzerine, yapılan soruşturmalarda bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım’da taburcu olduğu bildirildi. Bebek, doğumundan 55 gün sonra hayatını kaybettiğinde ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemeler sonucu, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112’yi aradığı ve bebeği son 3 gündür beslemediğini belirttiği öğrenildi. Aile üyeleri arasında yapılan görüşmelerde ise çelişkili ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, Y.Y. ve bebeğin babası B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Dört şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, imam nikahlı koca, anneanne ve dede tutuklandıkları ifade edildi.