İstanbul’da Bebek Ölümünde Şüpheli Gelişmeler

İSTANBUL FATİH’TE ŞÜPHELİ BEBEK ÖLÜMÜ

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 30 Aralık’ta meydana gelen olayda, Y.Y. adlı bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. Yapılan ihbar sonrası, sağlık ekipleri belirtilen adrese ulaştı ve yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

BEBEKTE ŞÜPHELİ ÖLÜM TESPİTİ

Bebeğin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım’da taburcu olduğu öğrenildi. Doğumunun ardından 55 gün yaşam süren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu belirlendi.

ANNE’YE AİT ŞÜPHELİ İFADELER

Olayın araştırılması sırasında, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra acil servisi aradığı, bebeğini son 3 gündür beslemediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Detaylar, olaya dair önemli ipuçlarını barındırıyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLANMALAR

Bu gelişmeler üzerine Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu belirtilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve tutuklanma süreçlerinin sürdüğü bildirildi.