İstanbul’da Beş İlçede Kar Beklentisi Açıklandı

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİLEYECEK

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye ulaşması beklenen soğuk hava dalgası pazartesi sabahı İstanbul’a varacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak yağış ve yer yer fırtına ile etkili olacağı tahmin ediliyor. Halen 6-9 derece arasında seyreden sıcaklıkların ise pazartesi günü itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine düşmesi bekleniyor.

BEŞ İLÇEYE YAPILAN KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgede giriş yapacak soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değeri seviyesine gerilemesi bekleniyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar biçiminde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu sebepten dolayı vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlık yapmaları ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

VALİLİKTEN BİR UYARI DAHA GELDİ

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren çok bulutlu hava ile aralıklarla yağmur ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların olacağı bildirildi. En düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın 8 derece olması beklenirken, pazartesi günü de yağışların yerel olarak güçlü olacağı; en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olabileceği belirtildi. Salı günü ise hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak öngörülmekte; en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece olabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Rüzgarın pazar ve pazartesi gecesi boyunca kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi ve pazar ile pazartesi günlerinde il genelinde yerel kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.