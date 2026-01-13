İstanbul’da Buzlanma Ve Kar Yağışı Uyarısı

İstanbul’da Hava Durumu Sıfırın Altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, İstanbul’da bu sabah hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklığın ise eksi 5 derece olması bekleniyor. Bu durum, sabah saatlerinde yoğun don olaylarının yaşanmasına neden olacak.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde İstanbul’da başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Kentin kuzey bölgeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, binaların çatılarını ve araçları beyaza bürümüş durumda. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Tepesi gibi noktalar kar yağışından en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Ayrıca, Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar’da da kar yağışının aralıklarla devam ettiği gözlemleniyor.

BUGÜN HAVA YİNE SOğUK

İstanbul genelinde, kar yağışı bazı ilçelerde gece boyunca etkili oldu. Bugün hava durumunun şiddetli soğuk ve buzlanma ile birlikte yer yer kar yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor. Başkent Ankara’da kar aralıklı ve orta kuvvette yağacak, sıcaklık ise 0 derece olarak ölçülecek. İzmir’de hava açık ancak soğuk, 8 derece civarında. Bursa’da kar yağışı öğle saatlerinde sona erecek, sıcaklık 4 derece olacak.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel bilgilere göre, yurt genelinde hava durumu çok bulutlu olarak geçecek. Marmara, Ege’nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop civarlarında yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.