İstanbul’da Çete Mücadelesi Yaşandı

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan silahlı saldırı, 20 yaşındaki Nesimi Acar’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeşilpınar Mahallesi’nde yürüyen Acar, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabanca ile vuruldu. Karnı ve bacağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Acar, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve daha sonra ailesine teslim edilerek defnedildi.

SUÇ YAPILANMALARI ETKİSİ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in elde ettiği bilgilere göre, Acar’ın ölümü son dönemlerde artış gösteren yeni nesil suç yapılanmalarının etkisiyle olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, nesimi Acar’ın daha önce de aynı çete üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan tespit edilip gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.