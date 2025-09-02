İstanbul’da Cinayet Çete Bağlantılı!

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI SONUCU BİR GENÇ KAYBEDİLDİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırı sonucu, 20 yaşındaki Nesimi Acar hayatını kaybetti. Yeşilpınar Mahallesi’nde yürüyüş yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurulan Acar, karnına ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acar’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldükten sonra ailesine teslim edilerek defnedildi.

YENİ NESİL SUÇ YAPILANMALARI ŞÜPHELİ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Acar’ın ölümünün ardında, son zamanlarda artış gösteren yeni nesil suç yapılanmalarının bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Acar’ın daha önceki bir saldırıda da aynı çete mensupları tarafından vurulup yaralı olarak kurtulduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takip sonucu, saldırıyı düzenleyen şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.