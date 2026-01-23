İstanbul’da Daltonlar Üyesi İntizar Babaniyazov Yakalandı

istanbul-da-daltonlar-uyesi-intizar-babaniyazov-yakalandi

İstanbul’da, “Daltonlar” adlı suç örgütü için silahlı saldırı talimatları verdiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE İADESİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, silahlı suç örgütlerine karşı sürdürdüğü kararlı mücadele çerçevesinde önemli bir operasyona daha imza attı. “Daltonlar” suç örgütü üyesi olarak bilinen İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da ele geçirildi ve Türkiye’ye getirildi.

MALTEPE CEZAEVİ’NE KONULDU

Kafes dövüşçüsü olan Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

ÖRGÜT SALDIRILARINA KATILDI

Babaniyazov’un, Daltonlar suç örgütünün yurt dışındaki yapılanmalarıyla bağlantılı olarak, görüntülü ve sesli aramalar gerçekleştirdiği; bu görüşmeler sırasında insanlardan tehdit yoluyla örgüt adına para talep eden üyeler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

