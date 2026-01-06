İstanbul’da Ehliyet Sınavında 7. Deneme İle Başarı Yok

istanbul-da-ehliyet-sinavinda-7-deneme-ile-basari-yok

İSTANBUL’DA EHLIYET SINAVI TARTIŞMASI

İstanbul’da ehliyet almak için bir yıldan fazla süredir kursa devam eden Emirhan Demir, 6 kez girdiği direksiyon sınavından çeşitli nedenlerle başarısızlıkla ayrıldı. Ağabeyi ve arkadaşlarının da katıldığı 7’nci direksiyon sınavında, park yaparken çizgiye değdiği iddiasıyla bir kez daha elenmesi, genç bireyin tepkisini ortaya çıkardı.

SİNAV SONRASI GÜNDEME DAMGA VURDU

“Çizgiye değmedim” diyerek haksızlığa uğradığını belirten Demir, sinirli bir şekilde duruma müdahale etti. Yakınlarıyla birlikte direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına yönelik sert eleştirilerde bulunan genç, ortalık karıştı. Tartışma anlarını kayda alarak durumu belgeleyen Demir, komisyon üyelerinin kendisini bilerek elendiğini ve bu durumdan maddi kazanç sağladığını öne sürdü.

ZORLUKLARLA DOLU BİR İHALE

Ehliyet sınavından 7 kez başarısız olan Emirhan Demir, “6 kez direksiyon sınavına girmiştim” diyerek yaşadığı süreci özetledi. “Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Hocalarım hep ‘Yapamazsın’ dediler ama ben öğrendim,” şeklinde söylediği sözlerle kararlılığını ilan etti. 7’nci sınavında komisyonun sarı çizgiye değdiği yönündeki iddiasıyla kendisine elendiğini vurguladı. Yanında getirdiği ağabeyleri, durumu ispatlamak için video çekti.

MADDİ SORUNLARLA YÜZLEŞİYOR

Emirhan Demir, “Bu süreçte 50 bin TL param gitti” diyerek mali kayıplarını dile getirdi. “Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım. Aylık 20 bin TL kazanıyorum, yani tüm param buraya gitti,” diyerek yaşadığı zorlukları ifade etti. Ehliyet almak için harcadığı zamanın yanı sıra, ehliyet eksikliğinden dolayı ceza yediğini de belirten Demir, önceki sınavlarda hakkının yenilmediğini ancak son seferinde bilerek elendiğini düşünüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.