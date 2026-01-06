İstanbul’da Ehliyet Sınavında 7. Deneme İle Başarı Yok

İSTANBUL’DA EHLIYET SINAVI TARTIŞMASI

İstanbul’da ehliyet almak için bir yıldan fazla süredir kursa devam eden Emirhan Demir, 6 kez girdiği direksiyon sınavından çeşitli nedenlerle başarısızlıkla ayrıldı. Ağabeyi ve arkadaşlarının da katıldığı 7’nci direksiyon sınavında, park yaparken çizgiye değdiği iddiasıyla bir kez daha elenmesi, genç bireyin tepkisini ortaya çıkardı.

SİNAV SONRASI GÜNDEME DAMGA VURDU

“Çizgiye değmedim” diyerek haksızlığa uğradığını belirten Demir, sinirli bir şekilde duruma müdahale etti. Yakınlarıyla birlikte direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına yönelik sert eleştirilerde bulunan genç, ortalık karıştı. Tartışma anlarını kayda alarak durumu belgeleyen Demir, komisyon üyelerinin kendisini bilerek elendiğini ve bu durumdan maddi kazanç sağladığını öne sürdü.

ZORLUKLARLA DOLU BİR İHALE

Ehliyet sınavından 7 kez başarısız olan Emirhan Demir, “6 kez direksiyon sınavına girmiştim” diyerek yaşadığı süreci özetledi. “Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Hocalarım hep ‘Yapamazsın’ dediler ama ben öğrendim,” şeklinde söylediği sözlerle kararlılığını ilan etti. 7’nci sınavında komisyonun sarı çizgiye değdiği yönündeki iddiasıyla kendisine elendiğini vurguladı. Yanında getirdiği ağabeyleri, durumu ispatlamak için video çekti.

MADDİ SORUNLARLA YÜZLEŞİYOR

Emirhan Demir, “Bu süreçte 50 bin TL param gitti” diyerek mali kayıplarını dile getirdi. “Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım. Aylık 20 bin TL kazanıyorum, yani tüm param buraya gitti,” diyerek yaşadığı zorlukları ifade etti. Ehliyet almak için harcadığı zamanın yanı sıra, ehliyet eksikliğinden dolayı ceza yediğini de belirten Demir, önceki sınavlarda hakkının yenilmediğini ancak son seferinde bilerek elendiğini düşünüyor.