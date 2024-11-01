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Ekonomi

“İstanbul’da Ekim’de Fiyat Artışları”

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İSTANBUL’DA PERAKENDE VE TOPTAN FİYAT HAREKETLERİ

2024 Ekim ayında İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerini gösteren İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya kıyasla % 3,64 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise % 0,15 oranında yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023 Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, 2024 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimleri, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 43,07 artış meydana geldi.

PERAKENDE FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

İTO’nun açıklamasında belirtilene göre, Ekim 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre şu değişimler gözlemlendi: Giyim Harcamaları grubunda % 11,43, Diğer Harcamalar grubunda % 5,47, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda % 4,17, Konut Harcamaları grubunda % 4,06, Gıda Harcamaları grubunda % 3,40, Ev Eşyası Harcamaları grubunda % 1,38 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda % 1,14 artış izlenirken, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda % -0,62 azalış görüldü.

TOPTAN FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ekim 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre değişim oranları şu şekilde oldu: İnşaat Malzemeleri grubunda % 4,01, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda % 1,49, Gıda Maddeleri grubunda % 0,07 ve İşlenmemiş Maddeler grubunda % 0,04 artış meydana geldi. Ancak, Kimyevi Maddeler grubunda % -2,81 ve Madenler grubunda % -0,03 azalış gözlemlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

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