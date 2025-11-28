İstanbul’da Et ve Tereyağı Fiyatları Sabitleniyor

Kırmızı et fiyatları yükselirken, İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Bu protokole göre, kırmızı et ve tereyağı fiyatları 31 Aralık tarihine kadar sabitlenmiş durumda. Belirlenen fiyatlar arasında dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı ise 510 lira olarak belirlendi.

KILOSU 485 LİRADA DANA KIYMA, 510 LİRADA DANA KUŞBAŞI

Ekonomik koşullar altında tüketicilerin korunmasına yönelik atılan adımlar arasında yer alan sabitleme uygulamasını vurgulayan Güzeldere, “İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, tereyağı fiyatlarının da sabitlendiğini ve yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketicilere ulaştırılacağını ekledi.

KAMPANYA HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla temin edilen ürünlerin satışı, birçok market şubesinde gerçekleştiriliyor. Bu marketler arasında Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross yer alıyor.

