İstanbul’da Fırtına Nedeniyle 2 TIR Devriye Girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi’nde etkili olan şiddetli fırtına, İstanbul’da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Lodosun etkisiyle birçok bölgede çatılar uçarken, ağaçlar devriliyor. Sahil kenarlarında ise deniz suyunun yükselmesi, bazı yolların göle dönmesine neden oldu; ayrıca sahil yolundaki banklar da devrildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TIRLARI DEVİRİYOR

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu’nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına yol açtı. Otoyolun Dilovası ilçesi bölümünde seyir halindeki 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ve otoyol ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazalarda şans eseri ciddi yaralanmaların olmadığı öğrenilirken, devrilen tırların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.