İstanbul’da Fırtına Nedeniyle 2 TIR Devriye Girdi

istanbul-da-firtina-nedeniyle-2-tir-devriye-girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi’nde etkili olan şiddetli fırtına, İstanbul’da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Lodosun etkisiyle birçok bölgede çatılar uçarken, ağaçlar devriliyor. Sahil kenarlarında ise deniz suyunun yükselmesi, bazı yolların göle dönmesine neden oldu; ayrıca sahil yolundaki banklar da devrildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TIRLARI DEVİRİYOR

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu’nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına yol açtı. Otoyolun Dilovası ilçesi bölümünde seyir halindeki 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ve otoyol ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazalarda şans eseri ciddi yaralanmaların olmadığı öğrenilirken, devrilen tırların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.