İstanbul’da Fiyat Değişiklikleri Açıklandı

İTO VERİLERİ 2025 AĞUSTOSUNDA YAYIMLANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatlarında en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Yapılan analizlere göre, indekste yer alan 336 üründen 181’inin fiyatı artarken, 59’unun fiyatı düştü.

SINAV ÜCRETLERİ EN YÜKSEK ARTIŞI GÖSTERDİ

Eğitim harcamaları arasında bulunan sınav hazırlık kurum ücretleri, yüzde 43,48’lik artışla Ağustos ayının en fazla zam gören ürünü oldu. Bunun dışında fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında şu maddeler yer aldı: Salatalık (yüzde 27,53), Oyuncak (yüzde 17,89), Taze Fasulye (yüzde 16,75), Limon (yüzde 16,22), Kıvırcık Salata (yüzde 16,14), Kayısı (yüzde 14,16), Roka (yüzde 12,18), Salça (yüzde 8,82), Ispanak (yüzde 8,58) ve Ekmek (yüzde 5,69).

ERİK FİYATINDA CİDDİ DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün ise erik oldu. Gıda kategorisinde yer alan erik fiyatı yüzde 25,61 oranında geriledi. Fiyatında düşüş görülen diğer ürünler arasında Üzüm (yüzde -24,17), Dolmalık Biber (yüzde -18,08), Çarliston Biber (yüzde -17,58), Sivri Biber (yüzde -17,08), Kavun (yüzde -16,25), Şeftali (yüzde -10,24), Bebek Arabası/Koltuğu (yüzde -8,70), Kız Çocuk Elbisesi (yüzde -8,64), Kadın Eteği (yüzde -7,51) ve Karpuz (yüzde -6,06) ön plana çıkıyor.

FİYAT HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

İTO’nun yayımladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim alanlarında fiyat hareketliliğinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki değişkenlikler dikkat çekiyor.