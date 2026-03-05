İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 64 Gözaltı Gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, ‘forex’ dolandırıcılığına yönelik etkili bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu çalışmada, Şişli’deki bir firma inceleme altına alındı.

64 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kısa sürede tespit edilen firma üzerinde operasyon düzenledi. Yatırım vaadiyle faaliyet gösteren çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası dolandırıcılık yapıldığı belirlenen iş yerine 3 Mart tarihinde düzenlenen baskında, toplamda 64 şüpheli gözaltına alındı.

FARKLI İSİMLERLE DOLANDIRICILIK FAALİYETİ

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, ‘Highmount Group’, ‘Hillnox’, ‘Nextpert Group’ ve ‘Prodva Group’ isimlerini kullanarak yurtdışındaki kişileri hedef alarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Yurtdışındaki mağdurların tespiti için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol ile işbirliği içinde çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma süreci ise sürmekte.