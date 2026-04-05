İstanbul’da Fuhuş Şebekesine Baskın: 13 Gözaltı

İstanbul’da bir şebekenin varlığı tespit edildi

Ahlak bürosu ekipleri, Türk ve yabancı uyruklu kadınları eskort siteleri aracılığıyla müşterilere yönlendiren bir organize yapının ortaya çıkarılmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma neticesinde, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

KAPSAMLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu doğrultuda, İstanbul’un Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ilçeleri ile İzmir’de toplam 23 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gereken operasyon kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 kadın da yakalandı. Kapsamlı aramalarda, 20 cep telefonu, 30 sim kart, müşterilere ait numaraların bulunduğu iki ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen kadınlardan bir tanesi sınır dışı edilirken, diğerleri serbest bırakıldığı öğrenildi.

