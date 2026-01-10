İstanbul’da Hafta Sonu Sınav İçin Ücretsiz Ulaşım Düzeni

İSTANBUL’DA ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM DÜZENLEMESİ

İstanbul’da hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için önemli bir ulaşım düzenlemesi uygulamaya konuldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesindeki yarıyıl sonu sınavları dolayısıyla, 10-11 Ocak Cumartesi ve Pazar günlerinde belirli saat dilimlerinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hale gelecek. Sınavlara katılacak olan öğrenciler ile görevli öğretim elemanları, toplu taşıma sisteminden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

TOPLU ULAŞIM UYGULAMASI

Sınav günü toplu ulaşım araçlarından yararlanacak olan adaylar ve görevli öğretim üyeleri için belirlenen süre, sınavın başlamasından 2 saat öncesinden başlamaktadır. Bu süre, sınavın sona ermesinin ardından da 2 saat süreyle devam edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu uygulama, öğrencilerin ulaşım sorununu minimize etmeyi amaçlıyor.