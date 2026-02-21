İstanbul’da Hava Kirliliği Raporu Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 36 AZALDI

İstanbul’daki hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 oranında geriledi. Kentin 24 farklı istasyonundan alınan verilere göre, hava kalitesinin en temiz ve en kirli ilçeleri netleşti. Hazırlanan rapor doğrultusunda, Kağıthane ‘havası en kirli’ olan ilçe olarak kayıtlara geçerken, hava kirliliğinin en az görüldüğü yer ise Sultangazi 1 istasyonu oldu.

EN KİRLİ İLÇE VE EN TEMİZ İLÇE ORTAYA ÇIKTI

Kentte gerçekleştirilen incelemelerde, havadaki partikül madde oranı İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından analiz edildi. 2025 ve 2026 yıllarının ocak aylarına ait hava kirliliği oranları değerlendirildi. Elde edilen verilere göre, ocak ayında en yüksek partikül madde (PM10) düzeyi, metreküp başına 46,4 mikrogramla “Kağıthane 1” istasyonunda ölçüldü. Bunu, metreküp başına 44 mikrogramla “Tuzla” ve 39,8 mikrogramla “Sancaktepe” istasyonları izledi. Öte yandan, hava kirliliği en düşük düzeyde “Sultangazi 1” istasyonunda, metreküp başına 8,4 mikrogram olarak belirlendi. Diğer istasyonlardaki değerler ise “Büyükada” 11,8 mikrogram, “Sarıyer” ise 15 mikrogram olarak kaydedildi.

HAVA KİRLİLİĞİ HANGİ İLÇELERDE ARTIRDI?

İstanbul’da gerçekleşen incelemelere göre, 21 istasyonda partikül madde hava kirliliği oranı azalırken, 2 istasyonda artış görüldü ve 1 istasyonda ise değerlerde değişim yaşanmadı. Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre partikül madde hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon, yüzde 83’lük bir oranla “Sultangazi 1” oldu. Takip eden istasyonlar ise sırasıyla yüzde 53 ile “Kadıköy” ve yüzde 52 ile “Bağcılar” olarak kaydedildi. Aynı dönemde hava kirliliği oranının en fazla arttığı istasyonlar ise yüzde 35 ile “Yenibosna” ve yüzde 25 ile “Arnavutköy” olarak belirlendi.

