THY’den New York’taki Sefer İptalleri Açıklaması

ABD’DE HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ
New York kentinde meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle alarm durumu ilan edildi. THY İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklamada, “New York’ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York’a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” sözlerine yer verdi.
GÜNCEL BİLGİ İÇİN BAĞLANTI VERİLDİ
Yapılan açıklamada, uçuşlarla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/” bağlantısının ziyaret edilmesi gerektiği ifade edildi.