Lucescu’nun Romanya İçin Hayati Maç Mesaisi

Federasyon, aldığı kararı son tıbbi değerlendirmeler ve yönetim ile teknik direktör arasında gerçekleştirilen müzakerelere dayandırdı.

LUCESCU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Lucescu, Romanya’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına yönelik hazırlıkların önemine vurgu yaparak, “Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var.” şeklinde ifade etti.

HASTA TEKNİK DİREKTÖR BRÜKSEL’E GÖTÜRÜLDÜ

Tedavi amacıyla Bükreş’teki bir hastanede kalan 80 yaşındaki teknik direktör, hastalığı hakkında ek bir görüş almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deki bir kliniğe götürüldü. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.