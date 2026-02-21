Lucescu’nun Romanya İçin Hayati Maç Mesaisi

lucescu-nun-romanya-icin-hayati-mac-mesaisi

Federasyon, aldığı kararı son tıbbi değerlendirmeler ve yönetim ile teknik direktör arasında gerçekleştirilen müzakerelere dayandırdı.

LUCESCU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Lucescu, Romanya’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına yönelik hazırlıkların önemine vurgu yaparak, “Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var.” şeklinde ifade etti.

HASTA TEKNİK DİREKTÖR BRÜKSEL’E GÖTÜRÜLDÜ

Tedavi amacıyla Bükreş’teki bir hastanede kalan 80 yaşındaki teknik direktör, hastalığı hakkında ek bir görüş almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deki bir kliniğe götürüldü. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Küresel Gümrük Vergisi Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'nin gümrük tarifelerini iptali üzerine tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirdiğini duyurarak oranı yüzde 15'e yükseltti.
Gündem

İstanbul’da Hava Kirliliği Raporu Açıklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre, İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer Kağıthane olarak belirlendi. En temiz noktalar ise raporda yer aldı.
Gündem

Malatya’da Deprem Riski Üzerine Kritik Analiz

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar, sarsıntının bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu belirterek Yedisu Fayı'na dikkat çekti.
Gündem

Yargıtay’dan Ortak Tapular İçin Dikkat Çeken Karar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak tapulu gayrimenkullerde ön alım hakkının satışta geçerliliğini belirleyen önemli bir karar aldı. Belirsiz sınırlara sahip tarla bölümleri satılamaz.
Gündem

THY’den New York’taki Sefer İptalleri Açıklaması

Türk Hava Yolları, 22-23 Şubat'ta New York'a yapılması planlanan uçuşlarını olumsuz hava şartları yüzünden iptal etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.