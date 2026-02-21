Malatya’da Deprem Riski Üzerine Kritik Analiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesine göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9,39 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Uzmanlardan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hürriyet’e verdiği röportajda Doğu Anadolu’daki sismik etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pampal, bölgenin uzun bir süredir hareketli olduğunu ve kırılma sürecinin 2020 yılında başladığını belirtti.

2020 DEPREMİNE DİKKAT!

2020 yılında Sivrice ile Pütürge arasında gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde önemli bir kırılma yarattığını anlatan Pampal, o dönemde bu sarsıntının ardından enerjinin güneye doğru transfer olabileceği konusunda uyarı yaptıklarını ifade etti. Pampal, Hatay çevresindeki segmentler ve Ölü Deniz Fayı’na kadar uzanabilecek bir risk zincirinin varlığına da dikkat çekti. Malatya özelinde, “İşte 6 Şubat’ta yaşanan ikinci deprem Malatya çevresine kadar uzandı. Malatya, büyük depremlerden sonra 4 ile 5 büyüklüğü arasında hem bağımsız hem de artçı depremler yaşadı” şeklinde konuştu.

AKTİF FAYLAR UYARI YAPIYOR

Prof. Dr. Pampal, Malatya’daki depremlerin etkileyebileceği bir fay ortamı bulunduğunu belirterek, Pütürge merkezli sarsıntının tek başına farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmaması gerektiğini kaydetti. “Malatya’da en son 5 civarı bir deprem olduğunu da hatırlıyorum. Ancak Pütürge civarı bizi çok kaygılandırmaz. Kriminal ana fayın çevresindeki tali faylar, sabah yaşadığımız depremler gibi küçük sarsıntılar üretebilir” ifadelerini kullandı. Pampal, bölgedeki en aktif fayların Malatya ve Ovacık fayları olduğunu vurguladı fakat bu fayların ne zaman deprem üreteceğine dair kesin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

YEDİSU FAYI EN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

Pampal, en büyük endişesinin Yedisu Fayı üzerinden olduğunu belirterek, “Beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılması olur” diyerek uyarıda bulundu. Bu fayın Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir kuşakta yer aldığını ifade eden Pampal, Doğu Anadolu Fay Zonu şeklindeki yapının burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesiştiğini açıkladı. Pampal, ayrıca Yedisu Fayı’nın son 200-250 yıldır kırılmadığını ve deprem kayıtlarında 7,4 büyüklüğünde sarsıntılar ürettiğini belirtti; benzer bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Malatya’nın da etkilenebileceğini kaydetti.