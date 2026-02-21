İstanbul’da Hava Kirliliğinin En Temiz ve En Kirli İlçeleri Açıklandı

İstanbul’da hava kirliliğinde dikkate değer azalma

İstanbul’da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında bir düşüş gösterdi. Kentteki 24 istasyondan elde edilen verilere göre, en kirli ve en temiz hava havalimanlarının tespitine dair rapor hazırlandı. Kağıthane, hava kirliliği en yüksek olan ilçe olurken, Sultangazi 1 istasyonu en temiz hava ölçümlerine sahip olan istasyon oldu.

Çalışma, hava kalitesinin değerlendirilmesi için 24 istasyon üzerinden yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Hüseyin Toros’un liderliğinde gerçekleştirilen incelemede, 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayında hava kirliliği oranları değerlendirildi. Alınan verilere göre, ocak ayında İstanbul’daki partikül madde oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında azalma göstermiştir.

EN KİRLİ VE EN TEMİ İLÇE BELLİ OLDU

Ocak 2026 itibarıyla, partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogram ile “Kağıthane 1” olarak belirlendi. Bu istasyonu, metreküp başına 44 mikrogram ile “Tuzla” ve 39,8 mikrogram ile “Sancaktepe” takip etti. Hava kirliliğinin en düşük seviyede ölçüldüğü istasyon ise 8,4 mikrogramla “Sultangazi 1” istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği “Büyükada” istasyonunda 11,8 mikrogram, “Sarıyer” istasyonunda ise 15 mikrogram olarak kaydedildi.

Hava kirliliğinde değişim gösteren istasyonlar

Kentteki hava kirliliği oranları, 21 istasyonda azalma gösterirken, 2 istasyonda artış yaşandı ve 1 istasyonda ise değişim olmadı. Ocak ayında partikül madde hava kirliliğindeki en büyük azalma, yüzde 83 ile “Sultangazi 1” istasyonunda gözlemlendi. Ardından yüzde 53 ile “Kadıköy” ve yüzde 52 ile “Bağcılar” istasyonları gelmektedir. Bununla birlikte, hava kirliliği oranında en fazla artış ise yüzde 35 ile “Yenibosna” ve yüzde 25 ile “Arnavutköy” istasyonlarında kaydedildi.