İstanbul’da Huzur İstanbul Uygulaması Düzenlendi

İSTANBUL’DA HUZUR İSTANBUL UYGULAMASI YAPILDI

İstanbul genelinde ‘Huzur İstanbul’ adıyla bir güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde organize edilen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ile ilçe emniyet güçlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve bekçi katılım sağladı.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Taksim Meydanı’nda yapılan uygulama sırasında, polis ekipleri belirlenen araçları durdurarak sürücülerin üzerinde ve araçların içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda, uyuşturucu ile ilgili aramalar yapıldı. Ayrıca, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapılırken, el çantaları, valizler ve araçlar da titizlikle denetlendi.

HAVADAN GÜVENLİK DESTEKLERİ

Trafik kontrollerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek vererek operasyonun etkinliğini artırdı. Bu kapsamda yapılan denetimlerin, İstanbul genelinde güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.