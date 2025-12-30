İstanbul’da İki Gemi Acil Durum Çağrısı Yaptı

istanbul-da-iki-gemi-acil-durum-cagrisi-yapti

İSTANBUL’DA GEMİLERDEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

İstanbul’un Florya açıklarında iki gemi, acil durum çağrısı gerçekleştirdi. Bu olayda, biri Türk diğeri Azerbaycan bandıralı iki tanker görevli birimlere haber verdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay hakkında bilgi vererek iki geminin birbirine temas ettiğini açıkladı. Bu durum üzerine, ilgili ekipler hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay yerinde, ekiplerin durumu kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar ise halen sürmektedir.

