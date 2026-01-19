İşten Çıkış Kodlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Milyonlarca çalışanın iş bulma süreçlerini etkileyen işten çıkış kodlarında bir değişiklik yapıldığı bildirildi. Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işten çıkış kayıtlarında yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunun incelemesini gerçekleştirdi. Danıştay, bu kodun tamamen işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı denetiminden geçmediği belirtilen iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bu durumun bireylerin çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline hükmetti.

KİŞİ GÖREBİLİYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR

e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar yalnızca ilgili kişi tarafından görüntülenebiliyor. Ancak, işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi’nde işten çıkış kodları ve nedenleri artık görünmez hale geldi.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR

İşveren işe giriş süreçlerinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep ettiğinde, fesih nedeni bu belgede yer alabiliyor. Danıştay’ın bu belgelerle ilgili bir karar alması sonrasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kodların ve açıklamaların kaldırılması gündeme gelebilir.