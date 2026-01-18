İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, gece saatleriyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artırmaya başladı. Meteorolojik koşullar nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

ELVERİŞSİZ KASIRGA İPTAL HATLARINI DA KAPSADI

Şehir Hatları’nın internet sayfasında yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadesi yer aldı. Bu kapsamda; Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ve Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğraması iptal edildiği bildirildi.