İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

istanbul-da-kar-yagisi-nedeniyle-vapur-seferleri-iptal-edildi

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, gece saatleriyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artırmaya başladı. Meteorolojik koşullar nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

ELVERİŞSİZ KASIRGA İPTAL HATLARINI DA KAPSADI

Şehir Hatları’nın internet sayfasında yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadesi yer aldı. Bu kapsamda; Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ve Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğraması iptal edildiği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Anne Gülhan Ünlüden Atlas Çağlayan’ın Ölümü Üzerine Açıklamalar

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi, zanlının savunmasını eleştirerek nasıl korkutma amaçlı bıçaklandığını sorguladı.
Gündem

TOKİ’nin Yeni Kura Takvimi Duyuruldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura takvimi açıklandı. 19-25 Ocak tarihleri arasında 9 şehirde 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Gündem

Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştireceği toplantı için Şam’a ulaştı.
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Suriye Açıklaması Ve Yol Haritası

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın kararnamesi ve Suriye'deki güncel durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.