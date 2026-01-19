İstanbul’da Kar Yağışı Trafik Yoğunluğunu Yükseltti

İSTANBUL’DA TRAFİK YÜKSELDİ
İstanbul’da haftanın başlangıcında kar yağışı etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı. Okullardaki sömestr tatili olmasına rağmen bazı bölgelerde trafik neredeyse tamamen durma noktasına geldi.
Kenti yönlendiren milyonlarca kişi işe gitmek için yola çıkarken, kar yağışının etkisiyle ana yollar, caddeler ve arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa yönüne yoğunluk, O-4 bağlantı yolundan başlamış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de Çakmak ve Kavacık arasında yoğun trafik gözlemleniyor.