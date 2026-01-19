İstanbul’da Kar Yağışı Trafikte Yüzde 76 Yoğunluk Yarattı

istanbul-da-kar-yagisi-trafikte-yuzde-76-yogunluk-yaratti

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İstanbul’da haftanın ilk gününde etkisini gösteren kar yağışı, trafik yoğunluğunu yüzde 76 seviyesine çıkarıyor. Kış tatilinde olmalarına rağmen, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde, milyonlarca kişi işe gitmek için yola çıkarken, kar yağışının etkisiyle ana yollar, caddeler ve sokaklarda araçların ilerlemesi güçleşiyor.

KAR YAĞIŞI YOLDAKİ YOĞUNLUĞU ARTTIRIYOR

Kentteki araç trafiği, iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa yönünde o-4 bağlantı yolundan itibaren yoğunlaşmaya başlıyor. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de Çakmak-Kavacık arası trafik yoğun bir şekilde devam ediyor.

