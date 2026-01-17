İstanbul’da Kar Yağışı Uyarısı Pazar için Geçerli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, hafta sonu İstanbul’da hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceğini bildirdi. Şehirde en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece civarında olması tahmin ediliyor. Özellikle Pazar günü rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklığın eksi değerlere inebileceği ifade ediliyor.

HAFTA SONU KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Bugün İstanbul genelinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışın zamanla kara dönüşeceği öngörülüyor. Pazar sabahından itibaren yağışların etkisinin artması ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli kar sağanaklarının görülebileceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR UYARISI: HIZI 60 KM/S’YE ÇIKABİLİR

İstanbul Valiliği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirtirken, rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, rüzgârın kuzey yönlerinden 40-60 km/saat hızla eseceği vurgulanarak, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Cumartesi günü görülecek aralıklı yağışların, pazar sabahı itibarıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak devam etmesi öngörülüyor. Pazar akşamı sıcaklıkların 2 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE BAŞLADI

İstanbul’un kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir’de aralıklarla kar yağışı gözlemlenirken, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde ise sulu kar ara ara etkili oluyor. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı çatıları ve araçları beyaza bürüdü.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarıda bulundu. İç kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesinin sürdüğü ifade ediliyor.

ANKARA’DA GECE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ankara’da kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kent genelinde birçok bölge beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri yolların açı kalması için çalışmalarını devam ettiriyor. Tahminler, Pazar günü Ankara’da kar yağışının devam edeceğini gösteriyor.

YAYGIN KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

NTV yayınında yapılan değerlendirmede, Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak olan ilçelerde yağışın öğleden sonra kara döneceği, ancak genel anlamda İstanbul’da yaygın ve sürekli kar yağışı beklenmediği belirtildi. Poyrazın etkisinin karın şehir geneline yayılmasını sınırlayabileceği ifade ediliyor.