İstanbul’da Kar Yağışı Üzerine Orhan Şen Açıklamada Bulundu

İstanbul’da Geçen Hafta Soğuk Hava Etkili Oldu

Hava sıcaklıkları İstanbul’da geçtiğimiz hafta belirgin bir şekilde düştü. Uzmanlar art arda yaptığı açıklamalarla halkı uyararak, okulların tatil edilmesini önerdi. Meteorologların uyarıları sonrasında İstanbul’daki okullarda kar arası verildi, Prof. Dr. Orhan Şen de “İşi olmayan dışarı çıkmasın” diyerek uyarıda bulundu.

METEOROLOGLAR HEDEF OLDU

Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul genelinde etkili olmayıp, sadece kısa süreli gerçekleşti. Bu durum, çeşitli tepkilere neden oldu. Özellikle meteorologlar, yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef alındı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından birçok paylaşımda bulundu. Şen, sosyal medya aracılığıyla önceden gelen eleştirilere yanıt vererek, bazı eleştirilerde bulundu. “Gördünüz mü ne oldu İstanbul’da” ifadesini kullandı.

RİSK YÖNETİMİ VURGUSU

Bir önceki kar yağışında risk yönetiminin önemine vurgu yaptıklarını hatırlatan Şen, “İşiniz yoksa dışarı çıkmayın dedik. Okullar tatil olmalı dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından gazetecisine, milletvekilinden çaycısına kadar. Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul’da. Şimdi o gazeteci ve diğer kişiler ne diyecekler acaba?” dedi.

TARİHİ RİSK YÖNETİMİ İHLALİ

Şen, diğer paylaşımlarında risk yönetimi konusunu sürdürerek, “Geçen haftaki kar yağışında risk var, işiniz yoksa dışarı çıkmayın dedik, okullar tatil olsa iyi olur, dediğimizde hakarete varan mesajlar aldık. Bu defa riski yönetimi yapmadık” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR

Şen’in açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bazı kullanıcılar görüşleriyle Şen’i eleştirirken, “Ne alaka bu kadar teknolojide ortalık yer yerinden oynayacak dediğinizde bir şey çıkmıyorsa kendi mekanizmanızı sorgulayın. Milletin yorumlarını değil. Ayrıca sizin demenizle mi önlem alınacak yok mu acil durum planı önceden belirlenen” ifadelerini kullandı. Diğer yandan bazı kullanıcılar ise Orhan Şen’e destek verdi. Bir kullanıcı, “Yılda en fazla 2-3 gün kar yağışı alıyoruz, onda da evimizde oturup uzaktan çalışsak işyerleri sanki batacak, okullar kapalı olsa eğitim iflas edecek gibi bir bakış açısı var, bu yüzden keyfini sürmek yerine derdini çekiyoruz” ifadelerini paylaştı.