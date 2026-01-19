İstanbul’da Karla Mücadeleye Devam Ediliyor

istanbul-da-karla-mucadeleye-devam-ediliyor

İstanbul Valiliği, şehir genelinde etkili olmaya devam edecek yağmur ve karla karışık yağışlar hakkında vatandaşları uyardı. Bu durumun özellikle buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği belirtildi. Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre İstanbul’da bugün karla karışık yağmurların aralıklı olarak görüleceği, yüksek kesimlerde ise akşam saatlerinde kar yağışlarının etkili olacağı öngörülüyor.

YARIN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Valiliğin yaptığı açıklamada, 20 Ocak Salı gününe dair şu değerlendirme yapıldı: “20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.”

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ NEDİR?

Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında kalan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Kuzey yönlerden esen rüzgarın, orta kuvvette ve zaman zaman 30-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Valilik, il genelinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

İstanbul Valiliği, kar yağışı dolayısıyla ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelere yönelik yasaklamanın ise yarın saat 10.00 itibariyle sona ereceği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.
Gündem

Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları sebebiyle, iki gün boyunca seferler yapılamayacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.