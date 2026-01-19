İstanbul’da Karla Mücadeleye Devam Ediliyor

İstanbul Valiliği, şehir genelinde etkili olmaya devam edecek yağmur ve karla karışık yağışlar hakkında vatandaşları uyardı. Bu durumun özellikle buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği belirtildi. Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre İstanbul’da bugün karla karışık yağmurların aralıklı olarak görüleceği, yüksek kesimlerde ise akşam saatlerinde kar yağışlarının etkili olacağı öngörülüyor.

YARIN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Valiliğin yaptığı açıklamada, 20 Ocak Salı gününe dair şu değerlendirme yapıldı: “20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.”

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ NEDİR?

Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında kalan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Kuzey yönlerden esen rüzgarın, orta kuvvette ve zaman zaman 30-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Valilik, il genelinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

İstanbul Valiliği, kar yağışı dolayısıyla ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelere yönelik yasaklamanın ise yarın saat 10.00 itibariyle sona ereceği bildirildi.