İstanbul’da Kayıp Çinli İş Adamı Gömülü Bulundu

Çin vatandaşından kayıp müracaatı

ÇİN VATANDAŞINA AİT CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yong Wang isimli Çinli iş insanının avukatı tarafından 24 Ocak’ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Wang’ın kullandığı aracın GPRS sinyalleri değerlendirildi. Araç, en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde bir tarla alanında gözlemlendiği belirlendi. Olay yerine intikal eden ekiplerin tarla içerisinde gerçekleştirdiği aramalarda kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından, Yong Wang’ın cesedinin tarla içerisinde gömülü şekilde yer aldığı belirlendi.

OLAYIN SEBEBİ PARANIN GASP EDİLMESİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Wang’ın el, ayak ve ağzının koli bandıyla bağlı olduğu ve toprak altında gizlendiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalar sonucunda, Wang’ın iş insanı olması nedeniyle parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheli olarak belirlenen toplam 10 kişi, 1 kadın ve 9 erkekten oluştu. Şüpheliler hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı bilgisinin alındığı belirtildi.

