İstanbul’da Kırmızı Et Ve Tereyağı Fiyatları Sabitlendi

Kırmızı et fiyatlarındaki artış üzerine yapılan açıklamalar gündemi meşgul ediyor. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, PERDER ve Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde kırmızı et ile tereyağı fiyatlarının 31 Aralık tarihine kadar sabitlendiğini bildirdi. Buna göre, dana kıyma fiyatı 485 lira, dana kuşbaşı ise 510 lira olacak.

KİLOSU 485 LİRADAN DANA KIYMA, 510 LİRADAN DANA KUŞBAŞI

Tüketicilerin ekonomik zorluklar karşısında desteklenmesi amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının yılın sonuna kadar sabit tutulduğunu dile getiren Güzeldere, “Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız.” dedi. Ayrıca, tereyağının fiyatını da sabitleyerek tüketicilere yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

KAMPANYA HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ?

Et ve Süt Kurumu tarafından sağlanan ürünler, belirtilen marketlerin şubelerinde satışa sunuluyor. Bu marketler arasında Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross yer alıyor.