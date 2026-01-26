İstanbul’da Korkunç Cinayet: Ceset Taksiyle Taşındı

istanbul-da-korkunc-cinayet-ceset-taksiyle-tasindi

İSTANBUL’DA KORKUNÇ CİNAYET OLAYI

İstanbul’un merkezinde yaşanan dehşet verici olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıkıyor. 24 Ocak günü akşam saatlerinde gerçekleşen olay, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir cesedin bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin başı ile bacaklarının kesildiğini tespit etti ve cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu anlaşıldı.

DÜRDONA KHOKIMOVA’NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER BELİRLENDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Khokimova’nın Ümraniye’deki bir evde öldürüldüğü ve ardından cesedinin taksiyle Şişli’ye taşındığı bilgisi ortaya çıktı. Bu gelişmeler, olayı aydınlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü göstermektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muhittin Böcek Ve 40 Kişi Hakkında İddianame Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı 41 kişi için iddianame hazırlandı ve mahkemeye iletildi.
Gündem

Kripto Para Piyasası 100 Milyar Dolar Değer Kaybetti

ABD’deki hükümetin kısmi kapanma olasılığı ve artan jeopolitik gerginlikler, kripto para piyasasında yoğun satışlar yaşanmasına neden oldu. Piyasa değeri, 6,5 saatte 100 milyar dolar düştü.
Gündem

Ekstra Ücretler Havayolu Gelirlerini Artırıyor

Havayolu şirketleri, 2025 yılında ek hizmetlerden 116 milyar sterlin gelir bekliyor. Düşük maliyetli havayollarında bu rakam, toplam gelirin yarısını temsil ediyor.
Gündem

Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Başladı

Ramazan öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki restoran, fırın ve kasaplarda yüksek fiyat uygulamalarını kontrol etmek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Gündem

Bolu’da Genç Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti

Ailesinin konum takibiyle bulunamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, gece boyunca kendisinden haber alınamadıktan sonra kaza yerde ölü olarak bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.