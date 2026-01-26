İstanbul’da Korkunç Cinayet: Ceset Taksiyle Taşındı

İSTANBUL’DA KORKUNÇ CİNAYET OLAYI

İstanbul’un merkezinde yaşanan dehşet verici olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıkıyor. 24 Ocak günü akşam saatlerinde gerçekleşen olay, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir cesedin bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin başı ile bacaklarının kesildiğini tespit etti ve cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu anlaşıldı.

DÜRDONA KHOKIMOVA’NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER BELİRLENDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Khokimova’nın Ümraniye’deki bir evde öldürüldüğü ve ardından cesedinin taksiyle Şişli’ye taşındığı bilgisi ortaya çıktı. Bu gelişmeler, olayı aydınlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü göstermektedir.