İstanbul’da Kuduz Başvurularında Büyük Artış Yaşandı

SOKAKTA DOLAŞAN TEHLİKE

İstanbul’da 2025 yılında kuduz riskli temas sebebiyle hastanelere başvuranların sayısında dikkate değer bir artış gözlemlendi. Başıboş köpeklerle mücadele etmek adına valilikler çalışmalarını sürdürürken, hastanelerde kuduz riski ile ilgili başvuru sayıları büyük bir yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL’DA HASTANELERE YAPILAN BAŞVURULAR

Ankara’nın verilerine göre, İstanbul’da 2025 yılı boyunca kuduz riskinden dolayı hastanelere 123 bin 538 kişi başvururken, 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı. Kuduz hastalığı, köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyaların bulaşması ve tırmalama gibi yollarla insana geçiyor ve bu hastalık ölüm ile sonuçlanabiliyor.

SON KUDUZ VAKALARI 2007 YILINDA GÖRÜLDÜ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kentteki en son kuduz vakası 2007 yılında tespit edildi. 2025 yılı itibarıyla, kuduz riskli temas sebebiyle 123 bin 538 kişi hastanelere başvurdu. Bu başvuruların %83’ü kedi, %16’sı köpek, geri kalanı ise sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas sonucunda gerçekleşti.

KADIKÖY BAŞI ÇEKİYOR

İstanbul’da kuduz riski bakımından en fazla başvurunun gerçekleştiği ilçe, 8 bin 483 vaka ile Kadıköy oldu. Kadıköy’ün ardından 6 bin 429 vaka ile Üsküdar, 5 bin 343 vaka ile Pendik, 5 bin 314 vaka ile Maltepe, 4 bin 993 vaka ile Kartal ve 4 bin 815 vaka ile Küçükçekmece izledi. En az vaka ise 646 ile Adalar’da kaydedildi, Adalar’ı 1264 vakayla Şile takip etti.

AŞI UYGULAMASINDA EN YÜKSEK SAYILAR

En çok kuduz aşısının yapıldığı hastane ise 54 bin 83 aşı ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. İkinci sırada 39 bin 826 aşı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü sırada ise 29 bin 175 aşı ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer aldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ AÇIKLADI

Verileri değerlendiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun ölümcül bir hastalık olduğunu ifade etti. Kuduz hastalığına karşı hızlı müdahaleye vurgu yapan Güner, İstanbul’da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin mevcut olduğunu belirtti.

KUDUZLA MÜCADELE PLANLAMASI

Güner, deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda ve ısırmalarda profilaktik uygulamanın gerekli olduğunu aktardı. Kuduz ile mücadele planlamalarının yıllardır sürdürülmekte olduğunu vurgulayan Güner, Türk sağlık sisteminin önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

ERKEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Vatandaşları kuduz konusunda dikkatli olmaları konusunda uyaran Güner, sahipsiz hayvanlara, kedi, köpek veya kemirgenlere temas sırasında dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Olası yaralanma durumlarında, en yakın sağlık kuruluşuna veya duyurulan kuduz merkezlerine başvurulması gerektiğini, yapılan hızlı müdahalenin %100 geri dönüş sağladığını ifade etti.

DÜNYADA KUDUZ VAKA SAYILARI

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde 59 binin üzerinde insan kuduz hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün arasında sürüyor. Klinik belirtiler ortaya çıktıktan sonra, dramatik şekilde ölümle sonuçlanabilen bu hastalık, aşı ile %100 tedavi edilebiliyor.