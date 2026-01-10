İstanbul’da Kuvvetli Yağmur ve Şiddetli Rüzgar Etkili

istanbul-da-kuvvetli-yagmur-ve-siddetli-ruzgar-etkili

Meteorolojik uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren yağmur ve şiddetli rüzgar, kentte etkili oldu.

KUZEYDEN GELEN YAĞIŞ KİTABINA YETKİSİZCİKLİK GETİRDİ

Avrupa Yakası’ndan başlayarak tüm kenti etkisi altına alan yağmur, zamanla kuvvetli yağışa dönüştü. Yağmurun etkisiyle birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü bazı ilçelerden de duyuldu. Yollarda meydana gelen su birikintileri, sürücülerin trafik akışını yavaşlatırken, yayalar da zorluklar yaşadı.

SU BASKINLARI SORUN ÇIKARDI

Taksim Meydanı’nda, ani yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Cevizlibağ’da metrobüse ulaşmaya çalışan bazı yolcular ise yağmura karşı üst geçidin altında beklemek zorunda kaldı. Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak’ta bir evin su baskınına uğraması da dikkat çekti. Kentin çeşitli mahallelerinde, zemin katta bulunan iş yerleri ve evlerden su baskını ihbarları geldi.

YAĞMUR NEDENİYLE YOLDA SORUNLAR YAŞANDI

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’nde, yağan yağmurun ardından yol çöktü. Bu durum bazı araçların oluşan çukura girmesine yol açtı.

